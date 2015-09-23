موجز المحافظات.. رضيع يدخل فى غيبوبة بعد تناوله قرص ترامادول بالخطأ

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، الثلاثاء، أبرزها أنه تم وضع طفل بقرية نوب طريف التابعة لمركز السنبلاوين قرصا مخدرا لعقار الترامادول فى فم شقيقه الرضيع، حيث استقبلت مستشفى السنبلاوين أحمد عبد الجواد على السيد 6 شهور، وأقرت والدته أن نجلها محمد 3 سنوات قام بوضع مادة غريبة فى فم أخيه الرضيع، مما أدى إلى استغراقه فى النوم مدة طويلة.

ومن جانب اخر صرحت نيابة أبو كبير بالشرقية، برئاسة أحمد صلاح قاسم، مدير نيابة أبوكبير، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بدفن جثة شاب قتل أثناء مروره خلال اشتباكات بالأعيرة النارية بين الشرطة وأخطر تاجر مخدرات.

ونجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف التلوانى فى ضبط شبكة للدعارة تقودها سيدة وطليقها ونجلها، ووردت معلومات للرائد عمرو نعيم الضابط بقسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تفيد بقيام نعمة ح خ ع بإدارة شقة كائنة- منطقة المراغى دائرة قسم شرطة أول المنتزه لأعمال الدعارة باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام مقابل أجر مادى، بمعاونة كل من طليقها أحمد ح ع ونجلها حسن ع ا س.

وقال عبدالخالق العطيفى، مدير الدعوة بوكالة وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية خارج خريطة الخطباء بوكالة وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وأنه لن يخطب فى أى ساحة نظراً لعدم وجود ترخيص خاص له.

وفى ضربة جديدة لرجال الأمن الوطنى بالتنسيق مع المباحث الجنائية تم ضبط 12 إخوانيا بخلية إرهابية ضمن تنظيم "الحراك الثورى" والذين ارتكبوا عددا من الأعمال التخريبية والإرهابية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

و إلى أهم الأخبار:

- رضيع فى السنبلاوين يدخل فى غيبوبة بعد تناوله قرص ترامادول بالخطأ

- النيابة تصرح بدفن جثة شاب قتل فى اشتباكات الشرطة مع تاجر مخدرات بالشرقية

- قاتل والدة : طلبت من أبويا يجوزنى أعطانى 1000 جنيه وقال لى كمل أنت

- القبض على أم ونجلها وطليقها يقودون شبكة للدعارة بالإسكندرية

- برهامى خارج خريطة خطباء صلاة العيد بالإسكندرية لعدم حصوله على ترخيص

- القضاء الإدارى بالمنصورة يقبل طعن توفيق عكاشة ويعيده للانتخابات

- توفيق عكاشة يذبح عجولا بمسقط رأسه بالدقهلية احتفالا بعودته للانتخابات

- ضبط 12 إخوانيا تابعين لتنظيم "الحراك الثورى" الإرهابى بالغربية

- بالفيديو والصور.. ضبط جزار يعرض لحوما "مدودة" ومصابة بالدرن للبيع

أخبار متعلقة:

- أخبار مصر للساعة 10.. نسبة إشغال فنادق الغردقة وشرم فى العيد 100%

- موجز أخبار مصر للساعة6.. قبول طعن توفيق عكاشة وعودته لانتخابات البرلمان

- موجز الصحافة المحلية.. أكبر حملة لمصر فى شوارع نيويورك