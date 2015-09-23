محافظ الشرقية: أزمة المياه سببها تراكمات عقود من الإهمال

قال الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، إن أزمة مياه الشرب ونقص الكميات المنصرفة بما يتناسب واحتياجات المواطنين التى تعم المحافظة وأنحاء الجمهورية تعود إلى تراكمات عقود من الإهمال سواء فى مياه الشرب أو الصرف الصحى، وتابع: "لمن يتباكون على الماضى ده تراكمات عقود من الإهمال".

وأضاف المحافظ، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أنه سيتم تطوير المرحلة الثانية لمحطة مياه طارق بن زياد بمركز الحسينية حتى تغطى جميع المركز بالإضافة إلى مركزى "منشية ابو عمر، صان الحجر" بالكامل.