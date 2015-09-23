القضاء الإدارى يحكم بدخول 3 مرشحين سباق الانتخابات بدمياط

قضت محكمة القضاء الإدارى بدمياط فى حكمها الصادر مساء الثلاثاء بإلغاء قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات بدمياط باستبعاد ثلاثة من المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بدمياط.

وألزمت المحكمة فى حكمها اللجنة المشرفة على الانتخابات بإعادة إدراج أسماء كل من: محمد خليل قويطة، النائب البرلمانى السابق عن الحزب الوطنى، المرشح عن دائرة فارسكور والزرقا، وطارق رياض المحامى الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بدمياط المرشح عن الدائرة الثانية كفر سعد وكفر البطيخ، وكذلك اللواء العزب العراقى المرشح عن دائرة فارسكور والزرقا بالكشوف الانتخابية.