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محافظة شمال سيناء تنظم مراسم عزاء رسمية لمدير الأحوال المدنية بالعريش

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محافظة شمال سيناء تنظم مراسم عزاء رسمية لمدير الأحوال المدنية بالعريش محافظة شمال سيناء تنظم مراسم عزاء رسمية لمدير الأحوال المدنية بالعريش
نظمت محافظة شمال سيناء بالاشتراك مع مديرية أمن شمال سيناء وأهالى شمال سيناء، مراسم عزاء لمدير الأحوال المدنية بالعريش الشهيد العميد أحمد محمد عبد الستار عسكر، الذى استشهد مساء السبت الماضى بالعريش، وأقيم العزاء فى قاعة المناسبات بمسجد النصر بالعريش.

وحضر العزاء إلى جانب ذوى الشهيد وأصدقائه، الدكتور أمين عبد الواجد وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والأمنية بالمحافظة وجمع من أهالى شمال سيناء.

وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية قد تقدم أول أمس الجنازة العسكرية للشهيد فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وتم نقل الجثمان إلى قريته ميت خاقان مركز شبين الكوم بالمنوفية، وتم تشييع جنازته بحضور محافظ المنوفية ومدير الأمن وأهالى القرية وعدد من أهالى المحافظة .

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