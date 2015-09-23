مدير ميناء طبرق البحرى الليبى يحذر من غلق الميناء بسبب عدم توفر الأمن

حذر مدير ميناء طبرق التجارى الليبى، القبطان غيث جاب الله التهامى، مدير الأمن بطبرق، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبى عبد الرزاق الناظورى، من الانفلات الأمنى داخل الميناء لعدم وجود رجال الأمن والجمارك فى الفترة المسائية .

وأكد التهامى، فى رسالة وجهها أمس الثلاثاء، إلى مدير الأمن بطبرق ورئيس الأركان العامة للجيش الليبى، أن عدم وجود رجال أمن فى الميناء بالفترة المسائية،يعتبر انفلاتا أمنيا قد يفتح الأبواب لدخول البعض والسطو المسلح على السفن مثلما حدث فى سنوات ماضية فى نفس هذا الوقت من عطلة عيد الأضحى المبارك حسب تعبيره .

ونوه التهامى، إلى أن الميناء غير أمن وسوف يمنع دخول السفن إلى الميناء فى حال عدم توفر الأمن.

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