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علي أبو جريشة لـ في الجول: ميدو ليس موظفا

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علي أبو جريشة لـ في الجول: ميدو ليس موظفا علي أبو جريشة لـ في الجول: ميدو ليس موظفا

أثنى علي أبو جريشة أيقونة الإسماعيلي والنجم الملقب بفاكهة الكرة المصرية على التوجه الذي اتخذه الدراويش هذا الصيف بتعيين المدير الفني أحمد حسام "ميدو".

وقال أبو جريشة لـFilGoal.com: "ميدو مدرب متحمس ويحلم ويخطط للنجاح خاصة أنه يعلم قيمة الاحتراف".

وتابع "الميزة في تعيينه أنه ليس موظفا. المدرب الموظف يكون هدفه الاستمرار لشهرين أو على أقصى تقدير لنهاية موسم مع فريق اخر".

وأضاف أبو جريشة "نتائج وجود ميدو ظهرت في أجواء الفريق من تعامل اللاعبين مع بعضهم ومع الجهاز بل والإدارة، وكلها عوامل كانت مفقودة في الفريق".

وطالب أبو جربشة بضرورة توفير المناخ لميدو ومساندته وعدم التعامل معه بالقطعة وتركه يعمل حتى يحقق مع الدراويش ما يتطلع له الجمهور.

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