تقرير في الجول - لماذا يحب لاعبو الزمالك فيريرا.. ' 5 أسباب '

أجمع لاعبو الزمالك على حب هذا الرجل.. جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، ساهم في حسم لقب الدوري المصري وتُوج بكأس مصر وجمع الثنائي.

فيريرا الذي درب الزمالك خلفا لثلاثة مدربين بداية من حسام حسن ثم جيمي باتشيكو ومحمد صلاح نجح في قيادة الفريق لبطولتين أحدهما غاب 11 عاما.. الدوري المصري.

وأدار فيريرا 33 مباراة للزمالك في كل البطولات، فاز في 23 بنسبة نجاح تقترب من 70% خسر أربعة وتعادل في ستة منهم أثنين عبرهم بركلات الترجيح.

وسجل فريقه 62 هدفا بمعدل 1.8 هدفا في المباراة وتلقت شباكه 14 هدفا بمعدل 0.4 هدفا/المباراة.

هذه النتائج الممتازة التي حققها من أهمها هو حب اللاعبين لمدربهم وإلتفافهم حوله.. FilGoal.com يستعرض من خلال تصريحات نجوم الفريق أسبابها:

1) العدالة

يقول محمود جنش حارس مرمى الفريق إن فيريرا يعامل اللاعبين كلهم سواسية.

"الفريق يضم 27 لاعبا من بينهم ثنائي تحت السن. لكنه يعاملهم مثلهم كأي لاعب في الزمالك لدرجة تشعرك أن أي اسم من الممكن أن يدخل القائمة في أي وقت".

"عندما ابتعدت عن اللعب أو الدخول في القائمة توجهت لفيريرا وسألته لماذا لا ألعب، فأجابني أن مستواي معادل للشناوي وأبو جبل وكان ضروريا أن يخرج حارسا".

"الصراحة من المدرب دائما تجعل اللاعبين يشعرون بالراحة في التعامل معه. أي لاعب مستعبد ولا يشارك.. له دور كبير داخل الفريق".

2) المران هو الفيصل

يروي جنش "أول اجتماع بفيريرا مع الفريق قال إنه لا ينصاع لما يقال خارج هذا الملعب أو وسائل الإعلام.. النجم الأول هو من سيقاتل في التدريب".

"أكثر من لاعب يفقد مركزه بسبب المران ولا شيء غير ذلك. والكل يحب هذا الرجل للغاية".

فيريرا كان قد أبدى ملاحظات على مركز حمادة طلبة عندما شاهده لأول مرة في الظهير الأيسر.. لاحظ أن هذا ليس مركزه.

لكن طلبة أجاد في مران الزمالك وأصبح لاعبا أساسيا بل وانضم لمنتخب مصر لأول مرة في تاريخه وعمره 34 عاما.

3) الاهتمام بالجانب النفسي

يهتم فيريرا بالجانب النفسي للاعبين.. لا يشعر لاعبا أن المدرب يكرهه أو يضطهد وجوده في الفريق.

وقال محمود كهربا الوافد حديثا: "فيريرا يهتم بالجانب النفسي للاعبين.. منذ أن شاهدني قال لي new star (نجم جديد)".

وأضاف "يجيد التعامل النفسي معهم وهذا لا يجعل أي لاعب يشعر بضيق وعندما يشارك يبذل أقصى ما عنده".

وأيد حازم إمام قائد الفريق ما قاله كهربا.. وأشار "قبل لقاء القمة قلت لفيريرا أنا تحت أمرك إذا أردتني أشارك فأنا جاهز وإذا استبعدتني من القائمة لا توجد مشكلة".

وأضاف "أحب هذا الرجل جدا وهذا أفضل مدرب تعاملت معه في حياتي".

حتى أن محمد سالم مهاجم المقاولون العرب المنضم حديثا والذي لا يعتمد عليه فيريرا في المشاركة قال ذلك.

وأضاف في حوار له مع موقع الزمالك الرسمي "فيريرا لا يشركني رغم ذلك أنا سعيد بالتدرب مع هذا الرجل العالمي.. هو يعلمنا كرة القدم من جديد".

4) تحمل المسؤولية

المدربون نوعان.. هناك مدرسة تتحمل مسؤولية الهزيمة أمام وسائل الإعلام مثل الراحل محمود الجوهري.. وأخرى ترفع اليد وتشير لعدم الالتزام بالتعليمات في المؤتمرات الصحفية مثل حسام حسن.. هذا على الجانب المحلي.

فيريرا من المدربين الذين يتحملون بأنفسهم النتائج السلبية أمام وسائل الإعلام.. وهذا ما يحبه اللاعب المصري.

فيريرا عقب الخسارة من الأهلي 2-0 قال إنه يتحمل مسؤولية الهزيمة ودافع عن لاعبيه. لكن ما يحدث في الغرف المغلقة أمور أخرى.

هذا من أكبر الأسباب التي جعلت لاعبي الزمالك يقاتلون في المواجهة الحاسمة بنهائي الكأس.

5) حب العمل

"فيريرا رجل يحب عمله تماما.. جاد جدا. فزنا بكأس مصر ورغم ذلك في اليوم التالي كان المران صعبا للغاية" هكذا قال محمود جنش.

وأضاف "بيدرو مساعد فيريرا في المران كانت التعليمات واضحة عليه بأن يكون المران قويا.. أخطرناه أننا مرهقين لكنه لم يستمع لنا وخضنا التدريبات ونحن نقول أمال لو مكناش أبطال دوري وكاس".

وتابع "فيريرا عابس الوجه في الوقت الحالي حتى لا يشعر اللاعبون بتهاون ونحن مقبلون على مواجهة صعبة في كأس الكونفدرالية بنصف النهائي ضد النجم الساحلي".

أما عن فيريرا نفسه فقال: "الظروف صعبة جدا في مصر بدون إعداد وبدون راحة أو أجازات للاعبين.. لكن علينا التأقلم مع الواقع الحالي".