تيجانا لـ في الجول: الشناوي أساسيا أمام النجم الساحلي

أعلن إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك عن عودة أحمد الشناوي حارس المرمى للمشاركة أساسيا أمام النجم الساحلي يوم الأحد المقبل بذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان محمود جنش حارسا أساسيا للزمالك في كأس مصر وساهم في تتويج فريقه باللقب على حساب الأهلي بالفوز 2-0.

وقال تيجانا لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "كل ما أثير عن غضب الشناوي من عدم مشاركته ضد الأهلي شائعات.. لا يوجد مجال لهذا من الأساس لأن كل اللاعبين كانوا على علم بمشاركة جنش".

وأضاف "جوزفالدو فيريرا المدير الفني أخطر جنش بأنه الحارس الأساسي في الكأس والكل في الفريق كان يعلم ذلك".

وتابع "الشناوي سيعود للمشاركة أساسيا أمام النجم الساحلي وهذا لا ينقص من جنش شيئا".

وكان جنش قد أكد في تصريحات تليفزيونية أن فيريرا أبلغه بحراسة المرمى في كأس مصر ويعلم أن الشناوي سيعود لموقعه الأساسي.