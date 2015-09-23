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الكوارع مفيدة للبشرة والعظام بس اغسلها بالماء والخل وابعد عن النخاع

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الكوارع مفيدة للبشرة والعظام بس اغسلها بالماء والخل وابعد عن النخاع الكوارع مفيدة للبشرة والعظام بس اغسلها بالماء والخل وابعد عن النخاع
الكوارع وفتة الكوارع، من أهم الأطعمة التى توجد على موائد المصريين أثناء عيد الأضحى، ونجد أن هناك الكثير من الأقاويل حول الكوارع، فنجد من يؤكد أنها مضرة بصحة الإنسان، ومن يشير إلى العكس.

وحول هذا تشير الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الكوارع هى أرجل الماشية، وتحتوى على مادة جيلاتينية حول العظام، وداخلها نجد النخاع الذى يعشقه الكثيرون.

وتؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن تناول الكوارع له العديد من الفوائد الصحية، ولكن دون الإسراف فى تناولها، ومن أهم فوائدها أنها تساعد على تقوية المفاصل، والغضاريف، ولذلك فهى تعد علاج فعال لمشاكل العظام، كما أنها تحد أو تؤخر الإصابة بالشيخوخة وترهل الجلد وظهور التجاعيد فى الوجه.

وتضيف أن تناولها يساهم فى الشعور بالراحة النفسية، وتهدئة الأعصاب والحد من الشعور بالتوتر والعصبية الزائدة.

وتؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن الإكثار من تناول الكوارع قد يعرضك للإصابة بالعسر الهضمى والتسمم خاصة للأشخاص الذين يتناولون "النخاع أى ما داخل العظام"، وكما أنه حال عدم الاهتمام بتنظيفها جيدًا قد يتعرض الإنسان للتسمم.

تقدم استشارى السمنة والنحافة د.آمال، طريقة إعداد الكوارع بشكل صحى، وذلك عن طريق:
>1- تنظيفها جيدًا عن طريق غسلها بالملح والخل والليمون، ثم بالماء.
>2- يتم وضعها فى ماء مغلى حتى تسلق مع الاهتمام بوضع التوابل الخاصة.

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مصر 365