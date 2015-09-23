متحدث البحرية الليبية لليوم السابع: احتجاز 11 مصريا حاولوا الهجرة لأوروبا

قال المتحدث الرسمى باسم هيئة الأركان المشتركة للبحرية الليبية التابعة لحكومة طرابلس "غير معترف بها دوليا"، العقيد أيوب قاسم، مساء الثلاثاء، انه خلال اليومين السابقين تم القبض على 11 مواطنا مصريا حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا.

وأكد العقيد أيوب قاسم لـ"اليوم السابع"، أنه تم ضبط قارب شمال غرب مدينة صبراتة كان يقل 272 مهاجر غير شرعى بينهم 60 امرأة من جنسيات عربية وإفريقية عدة، مشيرا إلى أن قارب آخر تم ضبطه وعلى متنه 250 مهاجر غير شرعى بينهم 57 إمرأة فى منطقة سيدى بنور (10 ميل شمال شرق طرابلس).

وتشهد ليبيا التى تبعد نحو 300 كلم عن إيطاليا فوضى أمنية ونزاعا مسلحا بين سلطة معترف بها فى الشرق وسلطة غير معترف بها تدير العاصمة طرابلس فإقامة الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها التى تفتقد الرقابة الفعالة فى ظل الإمكانات المحدودة لقوات خفر السواحل الليبية وانشغال السلطات بالنزاع الدائر فى البلاد.

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