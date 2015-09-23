مستشار "أبو مازن": تدمير الأنفاق فى سيناء ضرورة مصرية وفلسطينية

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، أن من حق مصر وواجبها أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن أمنها وأمن مواطنيها وتحمى حدودها بالطريقة التى تراها مناسبة، لافتا إلى أن الرئيس الفلسطينى شخصيا عبر عن هذا مرارا وتكراراً.

وأوضح "الهباش"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن الأنفاق التى تدمرها القوات المسلحة فى سيناء أمر سلبى وضار بالفلسطينيين والمصريين على حد سواء، وبالتالى إغلاقها ومنعها ضرورة فلسطينية ومصرية، مع التأكيد فى نفس الوقت أن من حق المواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة الحصول على كل احتياجاتهم الأساسية الانسانية من غذاء ودواء وغيرها من هذه الاحتياجات ولذلك حصار قطاع غزة مسئولية إسرائيل وليس مسئولية أى أحد آخر لأنها هى من تحتل الأراضى الفلسطينية والمسئولة قانونيا حسب العرف والقانون الدولى عن تزويد قطاع غزة بكل احتياجاته الأساسية.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطينى، إلى أن مصر قامت وتقوم بدور إيجابى كبير فى هذا الموضوع، موضحا أن الأنفاق لم تخدم سكان قطاع غزة بل خدمت فئة محددة من تجار الحروب والأنفاق، ولذلك إغلاقها كان ضرورة وستبقى ضرورة وحق للجيش المصرى.