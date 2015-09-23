مصادر: رئيس وزراء ليبيا أشهر سلاحه بمطار الأبرق عقب منعه من السفر

قالت مصادر ليبية بمطار الأبرق شرق ليبيا، إن رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثنى، أشهر سلاحه فى وجه عناصر سرية من أمن المطار التى تولت إنزاله من على متن الطائرة، الاثنين، عقب إبلاغه من قبل قائد السرية ناصر النجدى، بأن لديه أوامر بعدم السماح له بمغادرة مطار الأبرق، دون أن يحدد الجهة التى أصدرت هذه الأوامر.

ورجح مصدر أمنى ليبى لموقع الوسط الليبى، أن يكون جهاز الاستخبارات العسكرية هو مصدر أوامر منع رئيس الحكومة من السفر للمرة الثانية خلال أسبوع، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بالمطار تسلمت خلال الفترة الماضية قائمة بأسماء مسئولين ممنوعين من السفر على رأسهم رئيس الحكومة الموقتة.

وأوقفت مجموعة مسلحة فى مطار الأبرق لم تُعرف تبعيتها، رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثنى، الذى كان يستعد للسفر إلى مالطا لحضور اجتماع تنظمه المؤسسة الوطنية للنفط يتزامن مع الذكرى 45 لتأسيسها الثلاثاء الماضى، اتهمت الحكومة على إثرها قائد أركان القوات الجوية عميد صقر الجروشى بمسئوليته عن الواقعة.

وغادر الثنى مقر إقامته بمدينة البيضاء ليتخذ من منطقة "لالى" بالجبل الأخضر مقراً لإقامته الجديدة فى حماية قبيلة العبيدات التى تقع المنطقة فى نطاقها، والتى أصدرت بعد اجتماع لمشايخها قبل يومين بيانًا نددت فيه بمنع الثنى من السفر عبر المطار.