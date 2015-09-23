لأول مرة منذ إنشاء ميناء دمياط.. تعميق الممر الملاحى إلى 16 مترا

وصلت إلى ميناء دمياط الكراكة الهولندية العملاقة VOLVOX ASIA والتى شاركت فى أعمال حفر قناة السويس الجديدة لتتولى أعمال تعميق الممر الملاحى للميناء.

ومن جانبه قال اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة الميناء إنه لأول مرة تقوم الهيئة بعملية تعميق للمجرى الملاحى، حيث لم يسبق أن زاد العمق على 15 متراً منذ افتتاح الميناء فى يوليو من عام 1986.

وأضاف أن التطورات فى سوق الملاحه العالمى وبعد افتتاح قناة السويس الجديدة وظهور أجيال جديدة من السفن كانت مبررات قوية لضرورة تطوير الميناء ليتواكب مع هذه المستجدات.

واعتبر أن التخطيط الجيد والتنسيق الذى تم مع وزارة النقل وقطاع النقل البحرى أدى إلى التعاقد مع هذه الكراكة الحديثة والمتخصصة فى أعمال التكريك والموانئ.

وأضاف أننا من خلال هذا التعميق نستهدف التعامل مع الأجيال الجديدة من السفن والتى من المنتظر ترددها على الميناء مع إنشاء أرصفة جديدة بغاطس كبير.

لافتاً أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تعميق الممر الملاحى بالكامل خلال 6 شهور. وأن المرحلة القادمة سوف تلقى المزيد من المسئوليات والأعباء على كاهل المختصين بالهيئة وذلك من خلال متابعة أعمال التعميق وحساب كميات التكريك والإطماء التى تتم.

موضحاً أنه من المقرر أن يستمر الميناء فى عمليات استقبال ومغادرة السفن مع وجود الكراكة فى الممر الملاحى فى نفس الوقت.