المعهد القومى للبحوث الفلكية: اليوم.. الليل يتساوى مع النهار

قال الدكتور أشرف لطيف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن اليوم الأربعاء هو ذروة فصل الخريف فلكيا، حيث يتساوى عدد ساعات الليل والنهار، ويشعر المواطنون بالاعتدال فى الجو الذى قد يميل إلى البرودة ليلا وعند الفجر، موضحا أن هذا يتزامن مع وقفة عرفات.

وأضاف الدكتور أشرف تادرس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه من الناحية الفلكية فإن بداية فصل الخريف ليست يوم ٢٣ سبتمبر، كما يعتقد، بل هو منتصف فصل الخريف أو ذروته وعند هذا اليوم يتساوى طول الليل والنهار تماما.

وأشار تادرس إلى أن فصل الخريف هذا العام سيكون 89 يوما و19 ساعة و87 دقيقة، حيث سيبدأ الخريف فى الساعة العاشرة صباحا و22 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة طبقا للحساب الفلكى، و تساوى طول الليل والنهار.

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