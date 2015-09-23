عبور 574 سفينة قناة السويس فى 12 يوما بحمولة 33.6 مليون طن

أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت خلال الأسبوع الماضى من الجمعة 11 سبتمبر حتى الثلاثاء 22 سبتمبر، عبور 574 سفينة بإجمالى حمولات 33.6 مليون طن.

وأشار مميش، إلى أن القناة شهدت خلال الأيام العشر الماضية تزايد أعداد سفن الحاويات العملاقة بشكل ملحوظ، حيث عبرت أمس الثلاثاء قافلة الشمال 30 سفينة بحمولة قدرها مليون و700 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية ELEONORA MAERSK بحمولة قدرها 171 ألف طن قادمة من بلجيكا، ومتجهة إلى السعودية.

كما عبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة قدرها مليون و100 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من سفينة الحاويات التابعة لهونج كونجCSCL PACIFIC OCEAN OCBAN بحمولة قدرها 193 ألف طن.