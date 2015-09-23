"الدعوة السلفية": دعاة التكفير من يسيطرون على الساحة الآن

قال خالد رحيم، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، إنه من المحزن والمؤسف أن تموج الساحة الآن بدعاة التكفير مِن منطلق الهوى أو الخلاف السياسى أو الجهل بالقواعد والأصول الشرعية بأدلتها، موضحا أن هناك مَن يدَّعى العلم ويصنف فى خانة العلماء وقع فى هذه الفتنة.

وأضاف خالد رحيم، فى بيان على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، أن هناك فوضى من تكفير، وذلك من خلال النقل عن العلماء الربانيين الذين نثق فى علمهم ومكانتهم وعدم تجرؤهم على تكفير الناس، محذرا من خطورة إطلاق العنان للألسنة فى تكفير الناس بأطيافهم مِن الحكام والعلماء والعامة.