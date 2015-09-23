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بالفيديو..الجيش الليبى ينشر مقطعا لمظاهرة داعمة لعملياته العسكرية ببنغازى

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بالفيديو..الجيش الليبى ينشر مقطعا لمظاهرة داعمة لعملياته العسكرية ببنغازى بالفيديو..الجيش الليبى ينشر مقطعا لمظاهرة داعمة لعملياته العسكرية ببنغازى
نشرت القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى، اليوم الثلاثاء، لمظاهرة نظمها أهالى مدينة بنغازى لدعم للجيش والعمليات التى يقودها فى المدينة، ورفض المتظاهرون بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بخصوص العمليات التى تقوم بها القوات العربية الليبية المسلحة.
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>ورفع المتظاهرون فى ساحة الكيش لافتات مناهضة لأمريكا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، متهمة إياهم بدعم الإرهاب، وردد المتظاهرون شعارات تدعم القوات العربية الليبية المسلحة وعملياتها التى تقوم بها فى بنغازى ضد الجماعات المسلحة الإرهابية.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ما أسمته التصعيد العسكرى فى بنغازى، وهو الأمر الذى لاقى استنكارا من الأوساط المحلية الرسمية وغير الرسمية فى ليبيا وعلى رأسها مجلس النواب.

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