البنتاجون يعلن نقل سجين من جوانتانامو إلى السعودية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة نقلت عبد الرحمن شلبى المعتقل بالقاعدة البحرية الأمريكية فى خليج جوانتانامو فى كوبا إلى المملكة العربية السعودية

وقالت الوزارة فى بيان "الولايات المتحدة ممتنة لحكومة المملكة العربية السعودية على استعدادها لدعم الجهود الأمريكية المتواصلة لإغلاق منشأة الاعتقال فى خليج جوانتانامو."

وأضاف "نسقت الولايات المتحدة مع حكومة المملكة لضمان إتمام عملية النقل هذه بما يتفق مع الإجراءات الأمنية والمعاملة الإنسانية الملائمة."، وقال البنتاجون إن 114 سجينا لا يزالون فى معتقل جوانتانامو.

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