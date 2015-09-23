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رئيس البرلمان الليبى يطالب "ليون" بالاطلاع على مسودة الاتفاق السياسى النهائية

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رئيس البرلمان الليبى يطالب "ليون" بالاطلاع على مسودة الاتفاق السياسى النهائية رئيس البرلمان الليبى يطالب "ليون" بالاطلاع على مسودة الاتفاق السياسى النهائية
قال رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، مساء الثلاثاء، إن البرلمان الليبى، الممثل الشرعى للشعب الليبى، لم يعد له من يمثله فى حوار الصخيرات بالمغرب منذ 15 سبتمبر الحالى بشأن استدعاء لجنة الحوار وحتى حضورهم للمجلس.

وطالب رئيس البرلمان فى رسالة عاجلة للمبعوث الأممى إلى ليبيا، حصل اليوم السابع على نسخة منها، بالاطلاع على التعديلات التى تم إضافتها لمسودة الاتفاق السياسى التى أضيفت على المسودة التى تم التوقيع عليها بالأحرف الاولى 11 يوليو الماضى.

وأعرب المستشار عقيلة صالح عن قلقه من الأحداث المتسارعة التى حدثت فى حوار الصخيرات من حيث فتح باب التعديلات على مسودة الاتفاق السياسى لفريق المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته.


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