أخبار عاجلة

حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إرتفاع حالات الأشتباه بإصابات الكوليرا بأبو غريب بالعراق إلى 240 حالة

Google+ Print
إرتفاع حالات الأشتباه بإصابات الكوليرا بأبو غريب بالعراق إلى 240 حالة إرتفاع حالات الأشتباه بإصابات الكوليرا بأبو غريب بالعراق إلى 240 حالة
ارتفع عدد الإصابات بالكوليرا فى منطقة "أبو غريب" غربى العاصمة العراقية "بغداد" إلى 240 حالة اشتباه، فيما قررت وزارة الصحة والبيئة العراقية استمرار العمل بجميع المؤسسات الصحية خلال أجازة عيد الأضحى بنسبة 50% لمواجهة وباء الكوليرا.

وقال محافظ بغداد على التميمى فى تصريح صحفى مساء الثلاثاء، إن عدد حالات الاشتباه بالإصابات بمرض الكوليرا فى قضاء أبو غريب وصل إلى 240، ثبتت إصابة 89 منها بالوباء، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أربع حالات فى مخيم النازحين فى أبو غريب.

ومن جانبه، أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العراقى طارق الخيكانى أن المبلغ الذى خصصه مجلس الوزراء اليوم المقدر بعشرة مليارات دينار"الدولار يساوى 1200 دينار عراقى تقريبا" سيوجه لشراء مادتى الكلور والشبه المستخدمتين فى محطات تنقية وتعقيم المياه الصالحة للشرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365