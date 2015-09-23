إرتفاع حالات الأشتباه بإصابات الكوليرا بأبو غريب بالعراق إلى 240 حالة

ارتفع عدد الإصابات بالكوليرا فى منطقة "أبو غريب" غربى العاصمة العراقية "بغداد" إلى 240 حالة اشتباه، فيما قررت وزارة الصحة والبيئة العراقية استمرار العمل بجميع المؤسسات الصحية خلال أجازة عيد الأضحى بنسبة 50% لمواجهة وباء الكوليرا.

وقال محافظ بغداد على التميمى فى تصريح صحفى مساء الثلاثاء، إن عدد حالات الاشتباه بالإصابات بمرض الكوليرا فى قضاء أبو غريب وصل إلى 240، ثبتت إصابة 89 منها بالوباء، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أربع حالات فى مخيم النازحين فى أبو غريب.

ومن جانبه، أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العراقى طارق الخيكانى أن المبلغ الذى خصصه مجلس الوزراء اليوم المقدر بعشرة مليارات دينار"الدولار يساوى 1200 دينار عراقى تقريبا" سيوجه لشراء مادتى الكلور والشبه المستخدمتين فى محطات تنقية وتعقيم المياه الصالحة للشرب.