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ضبط عاطل بحوزته 56 تذكرة هيروين بالغردقة

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ضبط عاطل بحوزته 56 تذكرة هيروين بالغردقة ضبط عاطل بحوزته 56 تذكرة هيروين بالغردقة
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان، الغردقة، برئاسة النقيب حسن دنقل معاون مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات، التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء عادل التونسى، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بضبط عاطل يدعى "محمد. ع" 26 سنة وبحوزته 56 تذكرة هيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365