تجديد حبس إسراء الطويل 15 يوما فى اتهامها بتكدير السلم العام

جددت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، حبس المصورة الصحفية إسراء الطويل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، وذلك على خلفية اتهامها الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وحددت النيابة جلسة 5 أكتوبر لنظر تجديد حبسها على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكانت جهات التحقيق المختصة جددت حبس المتهمة فى جلستها الماضية التى عقدت يوم 9 سبتمبر الماضى، وأمرت بتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجه المتهمة عدة جرائم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.