ضبط مدير حسابات نادى ضباط الشرطة بدمنهور لاتهامه باختلاس 7 ملايين

تمكن، اليوم، رجال مباحث الأموال العامة من القبض على مدير الحسابات بنادى ضباط الشرطة بالبحيرة لاتهامه باختلاس مبلغ 7 ملايين جنيه من حساب النادى بالبنك الأهلى، بعد قيامه بتزوير توقيع مدير أمن البحيرة السابق ورئيس مجلس إدارة النادى ومساعد المدير للشئون المالية مدير الصندوق بالنادى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم لنيابة الأموال العامة التى أمرت بحبسه اليوم 4 أيام جددها قاضى المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة.

وكان اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقى بلاغا من مدير نادى الشرطة بدمنهور باكتشافه عدم وجود رصيد مالى فى حساب النادى لدى البنك الأهلى فرع دمنهور.

توصلت تحريات ضباط الأموال العامة إلى قيام "م.ك" مدير حسابات النادى بصرف نحو 7 مليون جنيه خلال مدة تتراوح بين 6 أشهر بعد قيامه بتزوير توقيع رئيس مجلس إدارة النادى ومدير الصندوق.

تم تشكيل لجنة وتبين تزوير التوقيعات على الشيكات التى تم صرف المبالغ المالية بموجبها، وأضافت التحريات قيام المتهم بإنفاق المبلغ على إحدى الساقطات بعد قيامها بابتزازه وتصويره فى أوضاع مخلة، وفى سداد مديونيات عليه إثر قيامة بالحصول على قروض وتراكم المبالغ المالية عليه.