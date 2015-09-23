إزالة 45 حالة إزالة تعد على الأراضى الزراعية بجرجا وطما وأخميم

أكد اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى تصريح لليوم السابع أنه تم تأمين تنفيذ عدد "45" قرارا إداريا بدائرة المديرية، وفى مركز شرطة طما تم تأمين تنفيذ إزالة "19" حالة تعدى على الأراضى الزراعية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4282 إدارى المركز.

وفى مركز شرطة جرجا تم تأمين تنفيذ "13" حالة تعد على الأراضى الزراعية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3274 إدارى المركز، وفى مركز شرطة أخميم تم تأمين تنفيذ إزالة "13" حالة تعد على الأراضى الزراعية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4347 إدارى المركز.

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