راشد بن حميد يستقبل 15 موظفاً أنهوا تدريب الخدمة الوطنية

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 15 موظفاً من العاملين في الدائرة والذين أنهوا التدريب في صفوف القوات المسلحة ضمن الخدمة الوطنية. وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله، قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية والذي يصب في مصلحة الدفاع عن الوطن والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد معربا عن فخره واعتزازه بهؤلاء الموظفين الذين سجلت أسماؤهم في مواكب المجد والتاريخ لدولتنا العتيدة بقيادتها وأبنائها المخلصين للوطن.

حماة الوطن

وثمن حرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات والفريق أول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحماة الوطن من نخبة الشباب الذين يخدمون الوطن بمشاركتهم في الخدمة الوطنية والانتساب لها وبذل الجهود للمساهمة في رفعة الوطن وحمايته.

الولاء والانتماء

وأكد خلال حديثه للمجندين من موظفي الدائرة أن الانضمام إلى الخدمة الوطنية يحمل العديد من الفوائد للشباب لما تغرسه في نفوسهم من ترسيخ لقيم الولاء والانتماء والتضحية وتحمل المسؤولية وتقدير قيمة الوقت داعيا إياهم أن يضعوا تلك الحقائق نصب أعينهم وأن يبادروا إلى تلبية نداء الواجب بالانضمام إلى صفوف الخدمة الوطنية مبتهلا سموه إلى المولى عز وجل أن يوفقه وإياهم وجميع أبناء الإمارات في تأكيد عزة ورفعة وطننا الغالي.

وعبر عن فخره واعتزازه بموظفي الدائرة الشباب الذين انضموا لمسيرة الشرف ولبوا نداء الوطن وانضموا لميادين البطولة والتضحية والشرف ..منوها بأن أبناء الإمارات كافة هم فداء لهذا الوطن الذي أعطى لهم الكثير وعلمهم الكثير وملأ صدورهم فخراً بمنجزاته وقلوبهم تفانيا وحبا لخدمته.

تطور

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بدعم قيادتنا الرشيدة لقواتنا المسلحة وبالتطور الكبير الذي تشهده القوات المسلحة الإماراتية وإسهاماتها بإيجابية وفاعلية في العديد من ساحات العمل الإنساني العالمي لحفظ الأمن والاستقرار إضافة إلى تسخير إمكانياتها ومعسكراتها لاستقبال أبناء الدولة مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية.