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جهوزية تامة لتأمين تصعيد حجاج الدولة من منى إلى عرفات

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جهوزية تامة لتأمين تصعيد حجاج الدولة من منى إلى عرفات جهوزية تامة لتأمين تصعيد حجاج الدولة من منى إلى عرفات

أكد مكتب شؤون حجاج أن نسبة جاهزية جميع لجان مكتب شؤون الحجاج استعداداً لنفرة الحجيج اليوم من منى إلى عرفات بلغت 100% في المائة، مشيراً إلى سلامة جميع حجاج الدولة الذين توافدوا إلى منى في يوم التروية وجميعهم بخير و يتطلعون بشوق للوقوف بعرفات لأداء فريضة الحج.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات أولوا كل رعاية ودعم لمكتب حجاج الإمارات، مشيرا إلى أن حجاج الدولة يتوجهون بالشكر إلى القيادة الرشيدة على ما يقدمونه لهم من دعم وتسهيلات لأداء فريضة الحج.

وذكر أن جميع الحجيج سيتوجهون فجر غد إلى عرفات داعين العلي القدير أن يحفظ الوطن وقيادتنا الرشيدة ذخرا وأن يديم على دولتنا نعمة الأمن والاستقرار ويعزز نهضتها الحضارية فى جميع المجالات.

وتوجه الكعبي في هذا اليوم المبارك إلى الله تعالى بأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان وأن يحفظ قواتنا المسلحة ويسدد رميها فى مواجهة قوى البغي والشر.

جهود

ولفت إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان المتخصصة فى المكتب طوال الفترة الماضية وفرت لحجاج الدولة بيئة يسر تمكنهم من أداء المناسك براحة ودون مشقة كبيرة وذلك في إطار التعاون بين مكتب شؤون الحجاج والجهات المختصة في المملكة العربية الشقيقة التي قدمت كل التسهيلات اللازمة لحجاج الدولة.

وأوضح الكعبي أن جميع اللجان العاملة في المكتب تضع شرف خدمة ضيوف الرحمن وساما على صدرها ومن هنا يأتي التميز في منظومة الخدمات التي تقدمها هذه اللجان للحجيج وعملها كفريق واحد يسعى إلى هدف أسمى وهو مرضاة الله تعالى ثم خدمة ضيوف الرحمن وإبراز الصورة الحضارية لدولة الإمارات.

وأشار إلى أنه اطلع من لجان مكتب شؤون حجاج الدولة على خطة نفرة الحجيج إلى عرفات وتأكد من كفاءة هذه الخطة ودورها في توفير الوقت والجهد للحجاج وتم اختيار مخيمات منى فى منطقة قريبة ومميزة.

لقاءات

ذكر الدكتور محمد مطر الكعبي أن لجنة الوعظ نظمت عددا من اللقاءات المفتوحة مع الحجاج فى المدينة المنورة ومكة المكرمة ومنى بهدف التعريف بمناسك الحج والتركيز في هذه الفعاليات على تقديم اليسر على العسر في الرد على استفسارات الحجاج وتم التأكيد خلال الندوات على مكانة الوقوف بعرفات وهو الركن الذي بفواته يفوت الحج والوقوف بعرفة ركن لا يصح الحج بدونه . وأوضح أن لجنة الوعظ بينت للحجاج كل التفاصيل المتعلقة بهذه المناسك ومستحبات وسنن يوم عرفة والنزول بمزدلفة منى ليلة النحر - أى ليلة العيد - ومستحبات مزدلفة وغيرها من الأمور الشرعية المرتبطة بها.

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