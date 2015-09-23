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صرف المساعدات الاجتماعية لـ42.2 ألف مستفيد

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صرف المساعدات الاجتماعية لـ42.2 ألف مستفيد صرف المساعدات الاجتماعية لـ42.2 ألف مستفيد

أعلنت معالي مريم محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن المساعدات الاجتماعية تم صرفها أمس الثلاثاء 22 سبتمبر 2015، لمستحقيها لشهر سبتمبر الجاري.

وصرحت الرومي بأن عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية للشهر الجاري بلغ 42.200 أسرة، بإجمالي 229 مليوناً و139 ألفاً و587 درهماً. وأضافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، اهتمت بمواطنيها بكافة فئاتهم، ووفرت لهم سبل العيش الكريم والحياة المستقرة، وجعلت المواطن في قائمة أولوياتها المعنوية والمادية.

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