«الوزاري للخدمات» يناقش آلية تحصيل الإيرادات

ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه اليوم برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس التقرير الذي قدمته وزارة المالية حول منظومة تحصيل الإيرادات الاتحادية والذي تضمن آليات التحصيل والخطط المستقبلية لها لرفع مستواها بما يتواءم مع أنظمة الدفع الذكية إضافة إلى المعايير العالمية وتطوير الخصائص الفنية والتشغيلية لها في إطار تنافسي مالي. وتأتي هذه الخطوة بهدف ضمان استقرار الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتحقيق كفاءة تحصيل الإيرادات وتنفيذ تقديم الخدمات الاتحادية والعامة.

تنظيم

وفي الشؤون التشريعية وافق المجلس خلال جلسته التي عقدت في قصر الرئاسة في أبوظبي على بدء وزارة الصحة في إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية والذي يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة لتطوير المنظومة الصحية في الدولة والارتقاء بها إلى أفضل المستويات بما يتوافق مع التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد والمكانة التي أصبحت تحظى بها بين دول العالم.

ممارسات عالمية

وسيضمن هذا التشريع تصنيف الدولة ضمن الدول التي تطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال نقل الأعضاء والأنسجة البشرية خاصة من حيث توافقها مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية الهادفة إلى وضع ضوابط تحمي حقوق الأفراد من كل الممارسات التي تتعارض مع الكرامة البشرية وخاصة التصدي لظاهرة الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية. وعلى صعيد الشؤون الحكومية استعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة بشأن البيانات المالية الختامية لمؤسسة الإمارات للنقل والخدمات عن السنة المالية المنتهية في / 31 / ديسمبر 2014.

مكافحة التبغ

اطلع المجلس على توصية المجلس الوطني الاتحادي حول السؤال المتعلق بالتزام المقاهي بتطبيق نص المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ. كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.