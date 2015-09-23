«مبادرات رئيس الدولة» تعتمد طرقاً بـ1.7 مليار درهم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، مجموعة من مشاريع الطرق الحيوية التي تهدف لرفع كفاءة انسيابية الحركة المرورية وربط مختلف المناطق بشبكة طرق حديثة، بتكلفة إجمالية تبلغ ملياراً و745 مليون درهم.

فقد اعتمدت اللجنة مشروع إنشاء طريق حيوي جديد يربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة، مروراً بالمدام وحتى الشويب، بطول تقريبي يبلغ 42 كم وبتكلفة تقديرية تبلغ 660 مليون درهم، حيث سيتكون الطريق من 3 حارات في كل اتجاه، ويتضمن إنشاء 8 تقاطعات علوية ثانوية وثلاثة جسور رئيسة، كما يتضمن المشروع رفع كفاءة الطريق القائم من حدود الشارقة حتى دوار الشويب، ليكون بسرعة تصميمية تبلغ 140 كم في الساعة.

كما اعتمدت اللجنة مشروع إنشاء طريق يربط بين وادي القور والطريق الرابط بين دوار لهباب وطريق نزوى، حيث سيتفرع الطريق الجديد من وادي القور مروراً بإمارة الشارقة، وصولاً لدوار لهباب في إمارة دبي، بطول تقريبي يبلغ 60 كم، وذلك لتعزيز ربط شبكة الطرق بالمنطقتين الشرقية والغربية للدولة، وتحسين وصول الشاحنات لمنطقة حتا. كما يتضمن المشروع رفع كفاءة طريق دبي - حتا القائم، بطول تقريبي يبلغ 26 كم، وأيضاً إنشاء طريق جديد بطول تقريبي يبلغ 19 كم، وإنشاء 8 تقاطعات علوية وجسرين رئيسيين ورفع كفاءة تقاطع قائم، لتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع ملياراً و85 مليون درهم.

وقال معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، إن هذه المشاريع الحيوية تنبع من حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال تعزيز بنية تحتية حديثة تسهل الحياة وتدعم إقامة الأعمال والمشاريع التجارية، بما يعم بالخير على أهالي المناطق.

وأشاد معاليه بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لهذه المبادرات، وحرص سموه الدائم على ضرورة إنجاز المشاريع وفق أعلى المواصفات، وتسليمها في الوقت المحدد وفق معايير السلامة العالمية.

وأضاف معاليه أن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة تعم الإمارات جميعها، وتحرص على أن تقدم خدماتها لجميع شرائح المجتمع.

مواطنون: مبادرات تحقق التنمية الشاملة

رفع حسين البشر مدير إدارة الاتصال الحكومي في برنامج زايد للإسكان، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقال إن اللسان ليعجز عن شكر «خليفة الخير والعطاء» صاحب الأيادي البيضاء على أبنائه المواطنين، فقد أسهمت مشاريع تطوير شبكات الطرق على مستوى الدولة، في أن تكون الإمارات قبلة للسياحة الخليجية، بسبب البنية التحتية التي تمتاز بها الدولة من شبكات للطرق والخدمات والمرافق العامة.

وأضاف أن مشاريع الطرق تعزز رقي الوطن ورفعته، لا سيما مشروع رفع كفاءة طريق دبي - حتا القائم بطول تقريبي يبلغ 19 كم، وإنشاء 8 تقاطعات علوية وجسرين رئيسيين ورفع كفاءة التقاطع القائم، مشيراً إلى أن المشاريع المختلفة التي يتم إنجازها لشبكات الطرق، تسهل على المواطنين والمقيمين الانتقال بين مناطق الدولة بكل يسر وأمن.

وأكد البشر أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليس جديداً علينا، وإنما يضاف إلى العديد من مبادرات سموه لأبنائه المواطنين، لينعموا بالاستقرار والرفاهية وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وثمن المواطنون والمواطنات في إمارة دبي، مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، والخاصة برفع كفاءة الطرق وانسيابية الحركة المرورية عليها، وربط مختلف المناطق بشبكة طرق حديثة.

إنجازات كثيرة

وقال جاسم الشامسي: هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت في ظل الحكومة الاتحادية منذ إنشائها وحتى الآن، والتي يقود دفتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في كافة المجالات، وبفضل ما نفذته في هذه الفترة من سياسات ومبادرات طموحة ومشاريع عملاقة توجيهات سموه، استطاعت كافة إمارات الدولة توفير مستوى عال من الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين.

وأشار مانع المرزوقي إلى أن الحكومة الرشيدة في الإمارات، تعمل دائماً على توفير أسباب الراحة والرفاهية لأبناء الإمارات، وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم وتلمس احتياجاتهم، لافتاً إلى أن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة تدل على اهتمام القيادة الرشيدة بإنسان الإمارات، الذي طالما تعمل على تحقيق طموحاته وتطلعاته وتوفر له العيش الكريم، وتعمل على تحقيق المزيد من التنمية الشاملة التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم على أرض الدولة.

مدرسة حب الوطن

أما محمد أحمد الهورة فيقول: إن المواطن لم يعد يتفاجأ بالمبادرات الكثيرة المعلنة يومياً من قبل حكومة دولتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فقد تعودنا على استشعار سموه لاحتياجات مواطنيه، وتعزيز مستوى البنية التحتية في كافة الإمارات. وأضاف أنه لم يعد جديداً أن يقوم صاحب السمو رئيس الدولة بإصدار الأوامر لتنفيذ توجيهاته القائمة على توفير سبل العيش الكريم لمواطني دولة الإمارات في مختلف الأرجاء، هذا النهج الذي سار عليه من سبقه وتعلمه منه وهو والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، فصاحب السمو رئيس الدولة نشأ وترعرع في مدرسة الحب للوطن وللشعب، التي وضع نهجها الشيخ زايد وعلمها لأبنائه، فأثمرت هذا الصرح الذي يظلل تحته المواطن بكل أريحية واطمئنان.

وقالت مها الهاشمي إن مبادرات قيادة دولة الإمارات تثلج الصدر دائماً وأبداً، وقد أصبح المواطن محاطاً بهذا الحب والتفهم والحرص من قبل القيادة على توفير كل احتياجاته. وطالبت الهاشمي المواطنين بضرورة شكر الله على نعمة القيادة والاستقرار الذي تنعم به الدولة، والإخلاص في العمل وبذل الجهود، كل في مجال عمله سواء كان امرأة أو رجلاً أو طفلاً، كي يستمر صرح الوطن عالياً ومتيناً بجهود مواطنيه وقيادة شيوخه الأكارم. وأضافت: إننا في موقع نحسد عليه، فلقد منّ الله علينا بقيادة كريمة وفرت للشعب كل احتياجاته، وسعت على الدوام إلى تذليل كل الصعاب ليعيش كل فرد عيشة كريمة مستقرة وبأمان.

طرق الشارقة

أشادت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بكافة المشروعات التي تعتمدها لجنة مبادرات رئيس الدولة، وخاصة مشروعات الطرق التي تشكل طفرة كبيرة في إنشاء الطرق، حرصاً من سموه على توفير جميع سبل الراحة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وأوضحت الهيئة أن المشروع الجديد الذي اعتمدته لجنة مبادرات رئيس الدولة، من المشاريع الحيوية في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، وسيسهم بشكل كبير في رفع وتسهيل الحركة المرورية في هذه المنطقة، مشيرة إلى أن المشروع الجديد هو عبارة عن إنشاء طريق حيوي جديد يربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة مروراً بمنطقة المدام وحتى الشويب، بطول يبلغ 42 كيلومتراً وبكلفة تقديرية بلغت 660 مليون درهم، مشيرة إلى أن الطرق القديمة في هذه المنطقة شهدت حوادث مرورية بليغة، راح ضحيتها العديد من أبنائنا المواطنين، بسبب ضيق الطرق التي تشتمل على حارة واحدة.