محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقيان تعازي محمد بن سلمان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل مساء أمس، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي قدم صادق عزائه ومواساته لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولسمو ولي عهد دبي، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

عميق الحزن

وقد أعرب الأمير محمد بن سلمان، عن عميق الأسى والحزن لرحيل فارس من فرسان دولة الإمارات، مبتهلاً إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وشباب الإمارات جميل الصبر وحسن العزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

حضر مجلس العزاء سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، والوفد المرافق للأمير السعودي.

مرافقة

رافق ولي ولي العهد السعودي كل من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود، والأمير بدر بن عبدالله آل سعود، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، قد وصل في وقت سابق، أمس، إلى المطار الأميري بدبي، حيث كان في استقباله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

مواساة سعود بن نايف

وفي لقاء منفصل، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي قدم التعازي إلى سموه في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وشعب الإمارات جميل الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي مبعوث الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، حيث نقل الوزير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صادق عزاء ومواساة العاهل المغربي في رحيل الشاب المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، راجياً الخالق تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته «إنا لله وإنا إليه راجعون». حضر مجلس العزاء عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.