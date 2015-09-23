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مستشفى الأهلي - إيفونا جاهز لأورلاندو.. وغالي خارج نصف النهائي

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مستشفى الأهلي - إيفونا جاهز لأورلاندو.. وغالي خارج نصف النهائي مستشفى الأهلي - إيفونا جاهز لأورلاندو.. وغالي خارج نصف النهائي

تعافى الجابوني الدولي ماليك إيفونا من متاعبه ليصبح جاهزا للمشاركة مع الأهلي في موقعة أورلاندو بايرتس ضمن جولة الذهاب من الكونفدرالية الإفريقية.

إيفونا غاب عن الأهلي في مشواره بكأس الذي ظفر الزمالك بلقبه على حساب الشياطين الحمر.

وأعلن الأهلي جاهزية إيفونا للعب أمام أورلاندو في موقعة الذهاب يوم السبت المقبل.

في المقابل لن يستطيع وليد سليمان اللحاق بلقاء الذهاب، لكنه قد يشارك في جولة الإياب بحسب ما أكده الأهلي في نشرته الإعلامية.

غالي

أما عن حسام فغالي، فالنجم المخضرم لن يستطيع اللعب مع الأهلي سواء في الذهاب أو العودة من جولة نصف النهائي.

ويعمل الجهاز الطبي للأهلي على تحضير غالي لمباراة السوبر أمام الزمالك يوم 16 اكتوبر.

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