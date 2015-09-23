بالفيديو – أموال سيتي تتحدث.. دي بروين يدهس سندرلاند

أموال مانشستر سيتي تحدثت.. كيفن دي بروين ورحيم ستيرلنج انضما إلى سيرخيو أجويرو لسحق سندرلاند بنتيجة 4-1 في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كابيتال وان).

سيرخيو أجويرو تقدم لسيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 9. وسجل دي بروين ثاني أهدافه مع فريقه الجديد في الدقيقة 25.

فيتو مانوني مدافع سندرلاند لم يساعد فريقه بل وضع الكرة في شباكه بالخطأ في الدقيقة 33 ورحيم ستيرلنج أغلق الحفلة بهدف رابع مع الدقيقة 36.

الشوط الثاني لم يشهد أهدافا سوى كرة شرفية عن طريق أولا تويفنين في الدقيقة 83.

ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف جاءت من بينية ليايا توريه إلى خيسوس نافاس الذي سقط بسرعته داخل منطقة جزاء سندرلاند ليحصل الفريق على كرة سجل منها أجويرو.

وأحرز دي بروين صاحب الصفقة التي تجاوزت 80 مليون يورو الهدف الثاني بعد انطلاقة رائعة وبينية من رحيم ستيرلنج وصلت للبلجيكي الذي أطلق تصويبة من زاوية ضيقة داخل منطقة جزاء سندرلاند.

ثم أهدى دي بروين نفسه كرة جميلة لستيرلنج سجل منها صاحب أغلى صفقة في تاريخ اللاعبين الإنجليز إذ انتقل من ليفربول بما يعادل 65 مليون يورو إلى قلعة سيتي.