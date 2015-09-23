حظك اليوم.. توقعات الأبراج الأربعاء 23 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج "الأسد" يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2015

حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2015

>رجال برج الحمل يعشقون عملهم ويظلون فوق القمة فى التخصص النادر الذين يعملون به، وإذا ما عملوا فى مجال غير مجالهم يعلنون تمردهم على طبيعة العمل ويمكن على رؤسائهم أيضًا وصاحب برج الحمل بمقدوره أن يتخذ القرار الصحيح بدون الرجوع إلى رئيسه>صاحب برج الثور عملى جدًا ولن يقنع بعمل ضئيل الشأن فهو يسعى للنجاح والثراء والتوسع فى العمل وهو لا يسعى للأضواء والشهرة ولكن يصل إلى هدفه سريعًا.>يعيش صاحب برج الجوزاء ازدواجية فيومًا تراه مديرًا مدققًا فى كل التفاصيل ويومًا آخر تراه متراخيًا عن هذا التدقيق، فالعمل عند صاحب برج التوأمين لا يستطيع تحديد تقلباته ومزاجه وميوله ولكنك ستتمكن من أن تأمن منها.>يتمتع صاحب برج السرطان بصبر وتماسك وتراه يدير مؤسسته بعيون خبيرة ومفتوحة ومقدرة لجهود العاملين معه، فهو يحلم وأحلامه تتلألأ كضوء القمر ودائمًا ما يعمل على تحقيق هذه الأحلام.>الرجل صاحب برج الأسد رزين له هيبة واضحة يحترمه العاملين معه ومن مميزاته الاكتفاء الذاتى ويأبى طلب المساعدة من أحد لا يهتم أبدا بأعدائه أو منافسيه.>رجل برج العذراء لا يستطيع القيادة الجيدة والناجحة لا يمتلك طبيعة القيادة والزعامة خاصة إذا كان يدير مؤسسة كبيرة، فهو لا يعشق أن يكون المدير الأوحد ولا يستطيع اتخاذ القرارات الكبيرة والمهمة بمفرده.>هذا الرجل لديه قوة واحتمال للعمل لساعات طويلة وكبيرة، عمله هو شغله الشاغل، وكثيرًا ما يستيقظ من نومه ليسجل ملحوظة خاصة بعمله، ويقدم دائمًا الاستراتيجيات التى تعلى من شأن العمل ولا يرضى عن عمله إلا إذا كان على أكمل وجه.>رجل برج العقرب من الرجال الذين يحبهم رؤساؤهم، فهم هادئون وأصواتهم خافتة لكنهم مديرون جيدون جدًا، حكيم وعاقل جدًا، هذا الرجل له قدرة على جذب من يخلص له وتجد كل من يحيطون به مخلصين محبين له.>رجل برج القوس تصرفاته متناقضة فى مجال العمل، وأن كنت تعمل معه فستأخذ وقتًا طويلاً حتى تتأقلم معه وتفهم شخصيته فتارة تجده مجاملاً رقيقًا وتارة يثور ويرفع صوته بوجهك وتارة تلمح الذكاء الخارق والحماس الشديد وتارة أخرى تجده غير ذلك.>رجب برج الجدى مدير ناجح دائمًا ما يمسك بكل تفاصيل مؤسسته أو المكان الذى يديره، يحل مشاكله بمنتهى الهدوء والسرعة ويهتم بكل التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، ومنظم ويضع الاستراتيجيات المهمة بعد دراسة جيدة للسوق يؤدى عمله بكفاءة.>لا يحب العمل الروتينى نهائيًا وإذا ما قادته الصدفة أن يعمل عمل روتينى يفضل الجلوس فى المنزل بدون عمل ويكره اتخاذ القرارات أو توجيه الأوامر أو توجيه الآخرين ولا يعنى ذلك أنه غير كفء هو بالفعل ناجح فى كل الأعمال التى تقهر الروتين.>رجل برج الحوت مثل السمكة لا يحب أن يسيطر على أحد ولا يميل إلى الخضوع لأحد، يدير المؤسسة بكفاءة وخبرة عالية، ولا يحب أن يعطى الأوامر وإنما بالحب والمعاملة الحسن وأن كان لا يقبل الخطأ فى العمل ابدا يسعى إلى تصحيحه فورًا.