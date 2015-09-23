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لو عاوز تخس إعرف.. كيف يساعد حقن البوتكس بالمعدة على خسارة الوزن؟

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لو عاوز تخس إعرف.. كيف يساعد حقن البوتكس بالمعدة على خسارة الوزن؟ لو عاوز تخس إعرف.. كيف يساعد حقن البوتكس بالمعدة على خسارة الوزن؟
أرسلت قارئة تقول: قرأت مؤخرا عن تقنية جديدة للتنحيف تسمى حقن المعدة بالبوتكس، فكيف تعمل تلك التقنية وهل لها أعراض جانبية كألم البطن كما هو شائع بين هذا النوع من العمليات؟

يجيب عن سؤالها استشارى الأمراض الباطنية ومناظير الجهاز الهضمى بطب قصر العينى، الدكتور محمد أنور سليمان، موضحًا أن عملية حقن البوتكس فى المعدة تعد من أحدث تقنيات التنحيف التى تتم بواسطة المناظير الهضمية، وأقلها فى الآثار الجانبية كألم البطن، والذى يعد من أكثر الأعراض شيوعا بين جميع تقنيات التنحيف التى تهدف إلى تقليل كمية الطعام التى يتم تناولها.

وعن طريقة عمل تلك التقنية يقول محمد أنور فى البداية يأخذ مريض السمنة حقنة بسيطة من البنج الذى يستمر مفعولة لفترة لا تتجاوز عشرة دقائق هى مدة العملية، ثم يتم ادخال المنظار الهضمى من الفم ليصل إلى جدار المعدة، وهنا نبدأ بحقن مادة البوتكس فى الجدار الداخلى للمعدة، وهو ما يؤدى إلى إبطاء معدلات إفراغ المعدة لمحتوياتها.

وبالتالى يمنح الإحساس بالشبع وتقل كميات الأكل التى كان من المعتاد تناولها فى السابق، ومن هنا يبدأ الجسم فى استهلاك مخزون الموجود به لتكون النتيجة النهائية خسارة الوزن بصورة كبيرة خلال فترة سريان مفعول البوتكس والتى قد تمتد إلى 6 أشهر متتالية، إلى أن يقوم الجسم بامتصاص تلك المادة دون الحاجة لتدخل آخر لانتزاعها.
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مصر 365

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