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موقف محرج جداً للفنان الكويتي سعد الفرج يلغي حلقة إذاعية

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موقف محرج جداً للفنان الكويتي سعد الفرج يلغي حلقة إذاعية موقف محرج جداً للفنان الكويتي سعد الفرج يلغي حلقة إذاعية

الثلاثاء 22-09-2015 15:06

في وقت انتظر جمهور الفنان القدير سعد الفرج لقاءه في برنامج "القايلة" الذي يبث يومياً عبر اذاعة كويت FM، وفي ظل اهتمام كبير من القائمين على البرنامج بتلك الحلقة التي تعد الأولى مع فنان بنجومية الفرج في الموسم الجديد، فوجىء مسؤولو البرنامج بتعرّض الفنان القدير لموقف محرج على بوابة وزارة الإعلام، إذ رفض أحد الحرّاس دخوله مبنى وزارة الإعلام ما أثار استياء الفرج فقرّر مغادرة المبنى وأغلق هاتفه النقّال.
هذا الموقف أربك حسابات إدارة برنامج " القايلة" لأسباب عدة، منها أنّ الحلقة كانت بمثابة احتفالية بفنان قدير له بصمة في تاريخ الفن الكويتي والخليجي والعربي، فضلاً عن أن القيمين على المحطة أصبحوا في حيرة من أمرهم على الهواء.
وفي تغريدة له عبر "تويتر"، سارع مقدم الحلقة المذيع مهند عبد الرحمن لتوضيح سبب عدم ظهور الفرج حيث كتب "حدث سوء فهم مع الفنان سعد الفرج على بوابة الوزارة وقد غادر وأغلق هاتفه. وسوف نسعى إلى التواصل معه والاعتذار منه ، ويبقى الفرج فنان وقيمة كبيرة نعتز به جميعا ".

وعلمت "سيدتي نت" أنّ أسرة برنامج "القايلة" قصدت بروفات مسرحية " الطمبور"، التي تشهد عودة الفرج الى المسرح الجماهيري بعد غياب للاعتذار له مساء أمس.

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سيدتي