Maze Runner: The Scorch Trials يتصدّر المرتبة الأولى

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، عودة فيلم Pixels حيث حصد 14.9 مليون دولار، وتراجع فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 21.2 مليون دولار، وبقي فيلم Minions في المرتبة الثالثة مع 22.8 مليون دولار، ودخل فيلم Everest في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 28.2 مليون دولار، وتقدم فيلم Maze Runner: The Scorch Trials من المرتبة الثانية الى الأولى بعد أن جمع 43.3 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم Everest في المرتبة الخامسة حيث جمع 7.2 مليون دولار، وتراجع فيلم The Perfect Guy من المرتبة الأولى الى الرابعة مع 9.7 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم The Visit الى المرتبة الثالثة حيث جمع 11.5 مليون دولار، ودخل فيلم Black Mass في المرتبة الثانية مع 22.6 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Maze Runner: The Scorch Trials مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 30.3 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation من المرتبة الأولى الى الخامسة حيث شاهده 2714 شخص، وتراجع أيضاً فيلم The Transporter Refueled الى المرتبة الرابعة مع 2790 مشاهد، ودخل فيلم Sleeping with Other People في المرتبة الثالثة حيث شاهده 3371 شخص، ودخل أيضاً فيلم Everest في المرتبة الثانية مع 8521 مشاهد، ودخل فيلم Maze Runner: The Scorch Trials مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 12414 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، عاد فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 5928 شخص، وتراجع فيلم Hitman : Agent 47 الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 6105 أشخاص، وشهدت المرتبة الثالثة أيضاً تراجع فيلم The Transporter Refueled حيث شاهده 12815 شخص، ودخل فيلم Everest في المرتبة الثانية حيث شاهده 56583 شخص ودخل أيضاً فيلم Maze Runner: The Scorch Trials في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 92108 شخص.

في مصر، تراجع فيلم Hitman: Agent 47 الى المرتبة الخامسة حيث جمع 366 ألف جنيه، ودخل فيلم Vacation في المرتبة الرابعة حيث جمع 503 ألاف جنيه، وتراجع فيلم "ولاد رزق" الى المرتبة الثالثة بعد أن حصد 532 ألف جنيه، ودخل فيلم The Transporter Refueled في المرتبة الثانية مع 565 ألف جنيه وبقي فيلم Mission: Impossible - Rogue Nation في المرتبة الأولى بعد أن جمع 640 ألف جنيه.