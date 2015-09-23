سعد الصغير في أقسى رد على قناة "روتانا": يهددون حياتي

أعرب المغني الشعبي سعد الصغير عن غضبه من مقدمة برنامج "عرب وود" الذي يعرض على شاشة "روتانا سينما"، بسبب وصفها إياه بطليق الفنانة شمس، وادعائها أنه يعيش حالة نفسية سيئة بعد هروب هذه الأخيرة، وأنه قد يلقى القبض عليه خلال الفترة المقبلة لتورطه في قضية اختطاف طفلة من دار الأيتام مع شمس.

واتهم سعد في بيان له المذيعة وقناة "روتانا" بالتشهير بسمعته، مؤكداً على أنه لا يجوز لأحد التدخل في حياته الشخصية.

كما أعاد التأكيد على أنه ليس طليق الراقصة شمس، وأنه لا يوجد أي إثبات أو مستند لدى أي شخص يثبت الإدعاءات التي نشرت مؤخراً بحقه متسائلاُ:"عرفتي منين إني طليق شمس "هي صاحبتك ومعاكي القسيمة؟".

وقال سعد إنه يعيش حياته بشكل طبيعي جداً، وإنه لم يعان من أي مشاكل نفسية وأضتف "أموت وأعرف عرفتي منين إن نفسيتي تعبانه حضرتك قابلتيني خرجتي معايا كنتي صاحبتي بنتفسح سوا."

وأشار إلى أنه سيتوجه إلى مكتب النائب العام، لتحرير محضر يتهم قناة "روتانا" بالتشهير بسمعته وتهديد حياته الفنية وعدم مراعاة مشاعره ومشاعر الأسرة، خاتماً كلامه قائلاً :"نتقابل عند النائب العام".