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ماذا يربط بين الفنان السعودي محمد هاشم ومحمد عبده؟

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ماذا يربط بين الفنان السعودي محمد هاشم ومحمد عبده؟ ماذا يربط بين الفنان السعودي محمد هاشم ومحمد عبده؟

الثلاثاء 22-09-2015 15:59

بعد تعرض حساب النجم السعودي الشاب محمد هاشم للتهكير أعلن بتصريح خاص لـ" سيدتي نت" بأنه " غير مسؤول عن أي شيء ينشر على صفحته والمتضمنة إساءات كثيرة " ، وفي جاعلى صعيد آخر تحدث هاشم عن علاقته بالفنان محمد عبده قائلاً : "تربطني به علاقة قوية أفتخر وأعتز بها وأنا أعتبره عرابي في الفن. وكان لي شرف الغناء معه بأكثر من حفلة " . من ناحية أخرى، انتهى هاشم من تسجيل أغنيته الجديدة "أحبك كثر أخطاك" وهي من كلمات الشاعرة غامية الاسمري وألحانه والتي سيقدمها في حفله في عيد الأضحى المبارك.

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سيدتي