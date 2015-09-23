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بالصوت والصورة: رشيد الوالي ينفي خبر وفاته

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بالصوت والصورة: رشيد الوالي ينفي خبر وفاته بالصوت والصورة: رشيد الوالي ينفي خبر وفاته

الثلاثاء 22-09-2015 21:04

نفى الفنان المغربي رشيد الوالى جميع الأخبار التي راجت في الفترة الأخيرة، سواء حول مرضه أو وفاته في حادث سير، وأكد في أنه بصحة جيدة، وطالب معجبيه بعدم تصديق هذه الأقاويل، التي أثارت رعب أسرته ومحبيه حسب قوله.

واغتنم الوالي الفرصة لشكر جميع من واساه وسانده لتجاوز وقع فراق شقيقته، التي رحلت إلى دار البقاء قبل بضعة أسابيع، من خلال فيديو نشره على حسابه الرسمي في موقع "الفيس بوك".

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس كان قد وشّح الفنان رشيد الوالي ومجموعة من الفنانين المغاربة بأوسمة ملكية، بمناسبة ثورة الملك الشعب وعيد الشباب.

شاهدوا الفيديو على هذا الرابط:

 

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