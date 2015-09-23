لماذا تزوج هاني متواسي من هذه المرأة بحماس ودون تردد؟

هاني متواسي أحد نجوم الأغنية الرومانسية في الأردن من سنوات. لكن نجوميته العربية باعترافه هو بدأت فقط مع شركة «بلاتينوم ريكوردز» وألبومه الأول معها «عذراً حبيبي» الذي لاقى صدى جماهيرياً طيباً وأعلن ولادة نجم عربي جديد مثقف وموهوب. وجاء فوزه بجائزة «جوردن أووردز» كأفضل مطرب أردني لتدفعه قدماً نحو الصف الأول. وأقدم في نهاية عام 2013 على التوجه نحو جمهور جديد بالتعاون مع قناة "نون" للأطفال التي صورت له أغنيته المميزة "أحلى الليالي". "سيدتي" التقته في الحوار التالي:



عانيت سنوات عديدة فنياً جراء عدم وجود شركات إنتاج أردنية تتبناك ثم اكتشفتك شركة «بلاتينوم ريكوردز» وأنتجت لك ألبومك «عذراً حبيبي»، فكيف وصلت إليها؟

في الحقيقة، هي التي وصلت إليّ حيث استمع القائمون عليها صدفة إلى أغانيّ الناجحة وقتئذٍ: «جاي على بالي» و«أحوالي ما تسُرش» و«بعشق لون البحر»، فاتصلوا بي طالبين التعاون معي وصارحوني بأنهم عادةً لا يوقّعون إلا مع خريجي برنامج «ألبوم» التابع لمجموعة قنوات mbc لكنهم أحسوا بأن لي لوني الغنائي الخاص الذي سينجح في شركتهم إن شاء الله، وأنهم سيعتبرونني حالة فنية استثنائية خاصةً وأن الشركة لا يوجد بها أي فنان من الأردن وسأكون أول نجم أردني ينضم إليها.

وكم كانت مدة عقدك؟

10 سنوات.

أليس احتكاراً طويل الأمد؟

كان العقد سابقاً 15 عاماً لكننا اتفقنا على 10 سنوات ورحبت لأنها شركة قوية وذكية رغم حداثة عمرها الإنتاجي، واستطاعت إطلاق نجوم شباب ناجحين، وكنت فخوراً جداً بانضمامي إليها وإلى قنوات mbc و«وناسة».

مادمت فخوراً بانضمامك إليها لماذا انسحبت منها ودياً في مطلع عام 2014؟

اضطررت للانسحاب ودياً من «بلاتينوم ريكوردز» لعدم التزام إدارتها السابقة ببنود عقدها معي بحثاً عن فرصة أفضل.

هل وجدت ما تبحث عنه؟

تعلمت من تجربتي مع «بلاتينوم ريكوردز» أهمية استقلال الفنان إنتاجياً، فصرت أنتج أعمالي الغنائية والمصورة من مالي الخاص. لكني وقّعت عقد إدارة أعمال وحفلات وسوشال ميديا مع الشركة اللبنانية «ماستر جيت» بإدارة زياد كريمة من شهر واحد، وأتمنى أن تكون بدايتنا معاً موفقة.

ما أحدث إنتاجك الغنائي؟

أغنيتان رومانسيتان حققتا نجاحاً جماهيرياً: «قولي كلمة» كلمات وألحان مطيع السنونو، و«مجنون بحبك» كلمات: يوسف عطية وألحان: مظفر الأمير.

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هاني عضو في لجنة تحكيم برنامج للهواة

كيف تصف اختيار قناة «رؤيا» لك كعضو لجنة تحكيم في برنامج الهواة الشهير «نجم الأردن» وتجربتك فيه إلى جانب النجم الكبير موسى حجازين والنجمة الكوميدية أمل الدباس لكونك أكثر دراية بالموسيقى والغناء منهما؟

اختيار قناة «رؤيا» لي لأكون عضو لجنة تحكيم إلى جانب موسى حجازين وأمل الدباس شرف كبير لي بحكم كوني أصغر أعضاء لجان التحكيم العرب سناً كفنان ثلاثيني، ولا بد أن أعترف أن مشاركتي فيه زادت من نجوميتي، كما منحني برنامج «نجم الأردن» فرصة إبراز ثقافتي الأكاديمية والموسيقية، وخبرتي الممتدة من 10سنوات وأكثر في عالم الغناء والفن والحفلات.

وهل أهّلك نجاحك فيه للمشاركة كعضو لجنة تحكيم في برنامج عربي أكبر؟

نعم، لمَ لا؟ ممكن.

من برأيك الشخصي أفضل عضو لجنة تحكيم في برامج الهواة العربية الحالية؟

علي جابر في «آرابز جوت تالنت»

وكاظم الساهر في «ذا فويس».

وحسن الشافعي في «آراب آيدول».

وراغب علامة في «إكس فاكتور».

لقبت في الأردن بـ ريكي مارتن العرب لما تتمتع به من وسامة قريبة للقلب، فهل اختارتك «بلاتينوم ريكوردز» لوسامتك أم لموهبتك؟

أعجبت إدارة «بلاتينوم» بصوتي وسعت للتعاقد معي قبل أن ترى صورتي وتعرف شكلي، أي أن موهبتي هي التي جذبتها لا وسامتي التي أكملت صورتي الفنية لكنها ليست في حسبانها ولن تكون. وعدد كبير من جمهوري هو جمهور الإنترنت الذي كان يحمّل أغاني «أحوالي ما تسرش» و«بعشق لون البحر» ويحبها ويعجب بي لكنه لا يعرف شكلي، وهذا جعلني أدرك أن نجاح الفنان الحقيقي يعتمد على شخصيته المتميزة صوتياً لا على وسامته الشكلية أو علاقاته العالية المستوى.

هل توقعت فوزك بجائزة «جوردن أووردز» رغم خطورة منافسيك عامر الخفش وحسين السلمان؟

لم أخش منافسة عامر الخفش وحسين السلمان في «جوردن أووردز» 2010 لاختلاف لونيهما الغنائي عن لوني، فعامر الخفش نجح باللونين التراثي والشعبي، وحسين السلمان ناجح باللون الوطني. بينما أنا معروف في الأردن بلوني الرومانسي الكلاسيكي الأقرب إلى اللون العربي المقدم في بلاد الشام ومصر، وأغانيّ منوعة وشاملة تخاطب كل العرب لا فئة بعينها، والتصويت لي لم يأت من الأردن فحسب بل أيضاً من الدول العربية المجاورة، وانتشار لوني عربياً بعد توزيع ألبومي «عذراً حبيبي» جعلني أتوقع نسبة 50 بالمائة فوزي بالجائزة.

من أول شخص أو فنان هنأك على فوزك؟

النجم الأردني إياد نصار الذي أحبه جداً وأحترمه وأتوقع له مستقبلاً عالمياً حرص على تهنئتي قائلاً: «أنا أُطرب عند سماعي صوتك وفخور بك كفنان أردني ومعجب جداً بأغانيك وتوقعت فوزك بالجائزة كما هنأني أيضاً النجم الأردني المقيم بسوريا ومقدم الحفل نضال نجم».

من هنّ المطربات اللواتي تجدهنّ قريبات جداً من لونك وتحب غناء «دويتو» معهنّ؟

إليسا صوتها قريب جداً من صوتي وإحساسها من إحساسي وأيضاً نانسي عجرم ويارا.

ماذا تقول في إليسا؟

إحساسها العاطفي فريد ودافئ واختيارها للأغاني كله ذكاء ورقي في المشاعر.

ونانسي عجرم؟

كلها دلع وأنوثة، وصوتها قريب للروح والقلب وممثلة موهوبة ورائعة في «كليباتها» حرام أن لا تمثل في السينما.

ويارا؟

إحساسها مميز وخاص وأي لحن تقدمه هي بالذات يكلل بالنجاح أكثر من غيرها.

ما هي التجربة الفنية التي تفكر بها هذه الأيام؟

الدراما التلفزيونية اليوم جزء مهم في حياة الأسرة العربية، لذلك أرغب بخوض تجربة غناء مقدمات المسلسلات لأحقق من خلالها الانتشار الجماهيري الأوسع.

من هم النجوم المقربون منك والمفضلون الراغب بالتعاون معهم فنياً؟

إياد نصار ويحيى الفخراني وبسام كوسا وعباس النوري وسلافة معمار.

هل تفكر باحتراف التمثيل كبعض نجوم الغناء الذين سبقوك للتجربة مثل: خالد سليم ومصطفى قمر وآدم وبشار الشطي وعاصي الحلاني وغيرهم كثر؟

أعشق التمثيل وأحسه يسري في دمي، وأفكر به ولا أمانع العمل فيه بأقرب فرصة إن وجدت دوراً يغريني ويناسبني، ولا أعتقد كغيري أنه قد يؤخر مسيرتي الغنائية، بل على العكس تماماً، قد يفيدني أكثر ويزيد من انتشاري العربي.



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هذه هي زوجتي

هل يغنيك حب الناس عن حب امرأة ما؟

بالطبع لا.

كيف تملأ فراغ قلبك؟

ومن قال لك أن قلبي خال؟

هل تحب؟

نعم، أحب أجمل امرأة قابلتها في حياتي، أحب زوجتي.

في حوار سابق لك معي، صرحت بأنك صغير على الزواج ولن تتزوج إلا بعد خمس أو ست سنوات، لكنك فاجأت الجميع بزواجك بعيداً عن الإعلام، فكيف عدلت عن عزوبيتك ودخلت القفص الذهبي؟

أنا بطبيعتي ميال للاستقرار الأسري المبكر لكني لم أتعجله حتى يأتي من تلقاء نفسه، ووقوعي المفاجىء بحب النظرة الأولى جعلني أقدم على خطوة الزواج بحماس وبدون تردد.

بماذا تتميز زوجتك عن باقي النساء؟

حدث توافق فكري وروحي بيني وبين زوجتي الطبيبة رند التي تتخصص حالياً كاستشارية نسائية وتوليد من أول لقاء، تبعه انجذاب عاطفي لا يقاوم، فأسرتني من لقائي الأول بها بجمالها وجاذبيتها وأنوثتها وذكائها، فأنا أحب وأحترم جداً المرأة الذكية والطموحة.

والأبوة حلم مؤجل؟

بالطبع لا، أتحرق شوقاً لإحساس الأبوة الرائع، ولا مانع لدي إطلاقاً من تكوين أسرة كبيرة العدد.

هل تريد ابنة ناعمة أم ابن ذكر؟

يجيب ضاحكاً: ولي عهد ذكر قوي ليكون سنداً وحامياً وراعياً لإخوته الإناث.

ما هو حلمك؟

العالمية. لإتقاني الغناء باللغتين الإنجليزية والإسبانية وامتلاكي ثقافة واسعة بالموسيقى الغربية، وسأسعى مستقبلاً لغناء اللون الخليجي في ألبوماتي المقبلة إن شاء الله.

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