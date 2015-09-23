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التركية جيهان تتفوّق على نجمات هوليوود في ميلانو

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التركية جيهان تتفوّق على نجمات هوليوود في ميلانو التركية جيهان تتفوّق على نجمات هوليوود في ميلانو

الثلاثاء 22-09-2015 18:01

بعد وصولها ميلانو للمشاركة في فعاليات مهرجان ميلانو السينمائي بفيلمها الشهير DenizSeviyei، فوجئت النجمة التركية داملا سونميز الشهيرة بجيهان في "حكاية حب" وبطلة مسلسل "حرب الورود" الذي يشاركها فيه الممثل التركي باريش كيليتش، بإعلان خبر فوزها بجائزة أفضل ممثلة سينمائية متفوقة على عشرات الممثلات الأجنبيات.
وعبرت داملا لوسائل الإعلام الأجنبية عن سعادتها بالجائزة قائلة " الحصول على مقابل معنوي رفيع وذو قيمة عالية لمجهود بذلته بإخلاص وبحب أمر رائع، وتقديري في المهرجان بهذه الجائزة شرف كبير لي".
يذكر أنّ نجمات عالميات تمّ تكريمهن في المهرجان مثل تشارليز ثيرون ورينيه زيلويغير وكريستين ستيوارت.
وكان المخرج التركي الشهير يلماز أردوغان قد شارك في مهرجان ميلانو السينمائي في عام 2014 الفائت بفيلمه الشهير "حلم الفراشة" الذي فاز بجائزة أفضل موسيقى في فيلم سينمائي.

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