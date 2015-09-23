مصدر:رئيس برلمان ليبيا بعث برسالة للرئاسة المصرية عن أزمة السفارة بالقاهرة

قال مصدر دبلوماسى ليبى إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بعث برسالة عاجلة للرئاسة المصرية بشأن أزمة السفارة الليبية فى القاهرة التى شهدت منع السفير محمد صالح الدرسى من تسلم مهام عمله.

وأكد المصدر، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"ليوم السابع"، مساء اليوم الثلاثاء، أن أحد موظفى السفارة ويدعى طارق شعيب وهو متزوج من أجنبية تشيكية الجنسية، ويعمل بالقسم الإدارى بالسفارة وموظف آخر يدعى رياض الشيبانى، استعانا بـ30 "بلطجيا" من ضواحى القاهرة، مقابل مبلغ ضخم نظير اقتحام مقر السفارة، ومنعوا الدرسى من ممارسة عمله كقائم بأعمال السفارة الليبية فى القاهرة.

وأوضح المصدر أن السلطات الرسمية فى ليبيا على علم بما حدث وعلى اتصال مع السلطات المصرية، لبحث حل لتلك الأزمة التى تؤثر على صورة الدبلوماسية الليبية بالخارج.

وأشار المصدر إلى أن السلطات الليبية الرسمية تثمن ما يقوم به محمد الدرسى، القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، من خلال عمله الدءوب لحل بعض الملفات والمشكلات الخاصة بأبناء الجالية الليبية من إنشاء مدرسة عامة ومعالجة مشكلات جرحى الجيش الليبى، وتذليل العقبات أمام أبناء الجالية من السعى لحل مشكلات جوازات سفر أبناء الجالية.

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