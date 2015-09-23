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مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من ألمانيا تحت شعار "El Gouna Express"

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مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من ألمانيا تحت شعار "El Gouna Express" مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من ألمانيا تحت شعار "El Gouna Express"
يستقبل مطار الغردقة أولى رحلات طائرة شركة Sunexpress القادمة من ألمانيا والتى تحمل شعار إعلانى عن مدينة الجونة تحت اسم "El Gouna Express" وذلك يوم الخميس الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة الدائم على تعزيز وتنشيط الحركة السياحية الوافدة من السوق الأوروبى نحو المقاصد السياحية المصرية والترويج للمدن السياحية المختلفة.

وأكد وزير السياحة هشام زعزوع أن الترويج لمثل هذه الرحلات يصب فى صالح السياحة المصرية وتنشيط الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية الأوروبية.

ومن المقرر أن يستقبل مطار الغردقة 4 رحلات أسبوعيا لهذه الطائرة من ألمانيا تحمل على متنها نحو 3024 سائحا شهريا.

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