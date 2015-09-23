الاتحاد الأفريقى يعلن تطلعه لمتابعة انتخابات البرلمان المقبلة فى مصر

قالت وزارة الخارجية، إن الاتحاد الأفريقى أعرب عن تطلعه لإيفاد بعثة لمتابعة انتخابات مجلس النواب، ومن المتوقع أن تتكون البعثة من 30 إلى 50 عضوًا، وأن يتم نشرها قبل المرحلة الأولى من الانتخابات، على أن يشارك الاتحاد الأفريقى فى متابعة المرحلة الثانية بفريق من الخبراء.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق للاتحاد الأفريقى المشاركة فى متابعة الانتخابات الرئاسية 2014 من خلال البعثة، التى ترأسها آنذاك رئيس وزراء موريتانيا الأسبق محمد الأمين ولد أجيج.

تأتى مشاركة الاتحاد الأفريقى فى متابعة الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى مشاركة كل من الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية وتجمع الكوميسا والبرلمان العربى.