أخبار مصر للساعة 10.. نسبة إشغال فنادق الغردقة وشرم فى العيد 100%

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والموضوعات المهمة، فى مقدمتها توقع ممدوح محمدى، الأمين العام الاتحاد الدولى لعمال السياحة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، فى تصريح لخاص لـ"اليوم السابع"،أن يشهد قطاع السياحة انتعاشا فى عيد الأضحى بنسبة 60% على مستوى الجمهورية قياسا بعدد الغرف الفندقية الموجودة.

وأوضح محمدى، أن المنشآت السياحية تتسابق لتقديم أفضل خدمات للسياح خلال العطلة التى تبدأ من غدا الأربعاء وحتى يوم الاثنين القادم، مؤكدًا أن معيار قياس الانتعاش السياحى يتركز فى مدن الغردقة وشرم الشيخ والإسكندرية ومرسى مطروح والساحل الشمالى، والتى يتراوح حجز الغرف الفندقية فيها حتى الآن ما بين 80% إلى 100% فى بعض الفنادق.

وحول حركة السياحة الداخلية فى القاهرة والجيزة، قال ممدوح محمدى، إنها تتركز إما فى المزارات الأثرية مثل الأهرامات والمتاحف والمواقع التراثية مثل القاهرة الفاطمية والحسين وحول مساجد آل البيت مثل مسجد السيدة زينب والسيدة نفيسة أو المزارات الترفيهية سواء ملاهى الألعاب أو حديقة الحيوانات والمراكب النيلية، وكلها تلقى قبولا لدى جموع المصريين فى مثل هذه المناسبات.

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