مصاب باكستانى فى حادث الرافعة لـ"اليوم السابع": جزء من جسدى دفن بأطهر بقعة

أشاد اختر جابيل، باكستانى الجنسية، ويبلغ من العمر 42 عاما وأحد مصابى حادث الرافعة بالحرم، بتعامل المسئولين السعوديين مع المصابين ووصف الرعاية بأنها "فوق الحلم والخيال".

وقال "اختر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،: "الحمد لله ربى أنعم عليا وقدر لى أن أكون من حجاج بيت الله الحرام هذا العام، وقدر لى أن يدفن جزء من جسدى فى أطهر بقاع الأرض، وهؤلاء الذين استشهدوا كان أكثر حظا منى فقد نالوا خيرا عظيما، وإن الرعاية الصحية، التى شملها بهم المسئولون فوق الحلم والخيال".

وتابع "شرفت بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزيارة ولى العهد وولى ولى العهد، ووزير الصحة، وشيوخ الحرم، وعلى رأسهم الشيخ السديس، وكثير من الهيئات والأهالى وأحاطونا بالرعاية والعطف وحنان لم نره حتى من أبنائنا.

وأضاف أنه لا يرد منحة وقال "الحمد لله والشكر الله على كل هذه النعم والرعاية".

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