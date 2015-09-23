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وزارة الرى: نحتاج 14 يومًا لرفع منسوب النيل بما تحتاجه الشركة القابضة للمياه

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وزارة الرى: نحتاج 14 يومًا لرفع منسوب النيل بما تحتاجه الشركة القابضة للمياه وزارة الرى: نحتاج 14 يومًا لرفع منسوب النيل بما تحتاجه الشركة القابضة للمياه
نفى الدكتور خالد وصيف، المتحدث باسم وزارة الرى، أن يكون نقص مياه الشرب الذى تعانى منه قطاعات عديدة من الدولة يعود إلى بناء سد النهضة، موضّحًا أن هذا السد لم يبدأ التخزين بعد.

وشدد وصيف، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، على وجود عدة أسباب لانخفاض منسوب النيل، مشيرًا إلى أن رئيس عقد اجتماع ضم وزارتى الرى والإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب وتم الاتفاق على رفع المنسوب.

وأضاف وصيف أن الوزارة بدأت رفع منسوب نهر النيل منذ أمس، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب 14 يوماً حتى يتم تغطية متطلبات محطات المياه بطول النهر نظراً لاعتمادنا على الجاذبية وليس معدات ضخ، وتابع:" فتح البركة من السد العالى لرفع المنسوب يتطلب 14 يوما لأننا مش بنستخدم معدات وبنعتمد على الجاذبية".

وكان العميد يحيى الصرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قال إن انخفاض منسوب المياه بنهر النيل جعل المحطات لا تستطيع إنتاج الكميات التى تغطى استهلاك المواطنين.

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مصر 365

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