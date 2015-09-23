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ديلي ميل: طبيبة تشيلسي تترك النادي وتستعد لمقاضاته

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ديلي ميل: طبيبة تشيلسي تترك النادي وتستعد لمقاضاته ديلي ميل: طبيبة تشيلسي تترك النادي وتستعد لمقاضاته

تستعد إيفا كارنيرو طبيبة الفريق الأول بتشيلسي لترك وظيفتها بالنادي ومقاضاته بعد ما بدر من إدارته في أعقاب أزمتها مع جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق.

وكان مورينيو قد اتهم إيفا بعدم المهنية بعد قيامهما بالدخول للملعب لعلاج إيدن أزار أثناء تعادل تشيلسي مع سوانزي 2-2.

ونشرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية تقريرا أشارت فيه إلى أن كارنيرو التي لم تعمل مع الفريق الأول لتشيلسي منذ تلك الواقعة في شهر أغسطس تم استدعائها الجمعة الماضية للحضور لمقر التدريبات لممارسة عملها بصلاحيات أقل.

وأوضح التقرير بأن كارنيرو لم تذهب لمقر تدريبات تشيلسي في رسالة مفادها بإنها لا تنوي الاستمرار في عملها مع النادي وتنوي مقاضاته للحصول على كافة حقوقها.

وكانت صحيفة إندبندنت قد نشرت تقريرا في وقت سابق ذكرت فيه بأن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد يقرر إيقاف مورينيو لخمس مباريات إذا ما تم إثبات سبه لطبيبة النادي.

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