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رسميا – إيقاف كوستا 3 مباريات.. ورفع الطرد عن مدافع أرسنال

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رسميا – إيقاف كوستا 3 مباريات.. ورفع الطرد عن مدافع أرسنال رسميا – إيقاف كوستا 3 مباريات.. ورفع الطرد عن مدافع أرسنال

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف مهاجم تشيلسي دييجو كوستا لثلاث مباريات بسبب السلوك العنيف الذي بدر منه في مباراة أرسنال الأخيرة.

وكان كوستا قد التحم مع لوران كوتشيلني ليتشاجر معه باوليستا ليهرب اللاعب الإسباني من الحصول على الطرد في الوقت الذي حصل فيه جابرييل على الكارت الأحمر بشكل مباشر.

وقرر الاتحاد الإنجليزي في وقت سابق يوم الأربعاء رفع الطرد عن المدافع الإسباني مع إمكانية توقيع عقوبة أخرى عليه في الوقت نفسه بسبب السلوك الغير جيد الذي بدر منه عقب طرده.

وهذا يعني أن باوليستا لن يتم إيقافه لثلاث مباريات وأصبح بإمكانه المشاركة في مباريات أرسنال المقبلة بشكل طبيعي.

وبذلك لن يتبقى لجوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي لاعبين في خط هجوم فريقه سوى لويك ريمي وراداميل فالكاو.

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