بالفيديو - جريزمان يرسل أتليتكو لصدارة الدوري الإسباني مؤقتا.. وفالنسيا يسقط أمام إسبانيول

(إفي): اعتلى أتليتكو مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا بعد فوزه على خيتافي بهدفين سجلهما الفرنسي أنطوان جريزمان في المباراة التي جمعت بينهما في مستهل منافسات المجموعة الخامسة من الليجا.

جاء هدف أتلتيكو الأول من ركلة ركنية أبعدها الحارس، لكن جابي يعيدها إلى داخل منطقة الجزاء لتصل إلى منطقة الجزاء حيث اقتنصها جريزمان ويسددها داخل المرمى في الدقيقة الرابعة.

وسجل جريزمان أيضا الهدف الثاني مستغلا عرضية أرضية من الجانب الأيسر لعبها جاكسون مارتينيز ليضعها اللاعب الفرنسي في المرمى في الدقيقة الـ90.

تناوب الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، حيث كان أتليتكو الأقرب والأخطر خلال النصف الأول من الشوط الأول لم يستغل سوى واحدة منها، وفي النصف الثاني منه سنحت عدة فرص لخيتافي، خاصة في الدقائق الأخيرة، لم ينجح في ترجمة إحداها.

وفي الشوط الثاني كانت البداية لصالح أتليتكو ، لكن خيتافي قارعه بندية وتبادلا الهجمات، لكن الفعالية على المرمى كانت من نصيب "الروخيبلانكوس".

بهذه النتيجة، يعتلي أتليتكو صدارة الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 12 نقطة، بفارق الاهداف عن برشلونة، في انتظار ما تسفر عنه باقي مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد خيتافي عند ثلاث نقاط في المركز 15 بعد أن مني بهزيمته الرابعة بعد خسارته الجولات الثلاثة الأولى.

وفي برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا، مني فريق فالنسيا بخسارته الأولى في الليجا هذا الموسم أمام مضيفه إسبانيول بهدف دون رد حمل توقيع توقيع فيكتور ألفاريز في الدقيقة 18 برأسية رائعة.

وبهذه النتيجة، يحتل إسبانيول المركز السادس برصيد تسع نقاط، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند ست نقاط، بعدما تكبد خسارته الأولى في النسخة الحالية من المسابقة، حيث كان قد تعادل في ثلاث مباريات وفاز في واحدة.

شاهد أهداف لقاء أتليتكو مدريد وخيتافي

شاهد أهداف لقاء إسبانيول وفالنسيا